Nainggolan: “I tifosi della Lazio mi chiedevano di non giocare i derby”

Radja Nainggolan è tornato a parlare della sua esperienza alla Roma e del derby. Lo ha fatto ai microfoni di VoetbalNieuws. Queste le sue parole: “Ho giocato una semifinale di Champions League, sentivo di essere un calciatore importante. Quando incontravo i tifosi della Lazio in giro per la città mi pregavano di non giocare il derby, anche loro sapevano che ero forte. Avrei voluto vincere un trofeo, la maglia giallorossa era la mia seconda pelle. Nella capitale ho passato i miei anni migliori, si viveva bene. Lì ti giudicano per quello che vai in campo accettando tutto quello che si fa fuori, e io mi sono sempre sentito a casa. Anche se appena arrivato non pensavo di raggiungere livello così alti”.







