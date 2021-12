Al via le votazioni per il goal dell’anno, finale tra Milinkovic e Cataldi

La Lazio tramite il proprio profilo Instagram ha aperto le votazioni finali per il “Goal of the year“. A combattersi questo onore sono Milinkovic-Savic e Cataldi. Il serbo grazie allo spettacolare tiro a giro con il piede debole sul secondo palo contro l’Udinese. Il mediano con il goal eseguito da fuori area sotto l’incrocio dei pali contro il Cagliari di Mazzarri. La peculiarità che accomuna questi due bellissimi goal è che entrambi hanno portato un solo punto a fine partita per la squadra di mister Sarri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)







