Best of 2021, la Lazio ricorda il record di presenze di Stefan Radu – VIDEO

Un altro anno sta per giungere alla conclusione, ed è tempo di rivivere i momenti più belli di questo 2021. Sui propri canali social ufficiali, in questi giorni la Lazio sta ripercorrendo tutte le tappe, i momenti e gli avvenimenti clienti di questa stagione, pubblicando diversi post celebrativi. Quest’oggi nel Best of 2021 c’è Stefan Radu: il rumeno quest’anno, precisamente il 3 aprile del 2021 contro lo Spezia, è diventato il giocatore con più presenze nella storia biancoceleste con 402 apparizioni. Un traguardo importante che incorona una vera e propria icona di questa squadra, da sempre amato e sostenuto da tutti i tifosi.

Questo il ricordo della Lazio:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)







