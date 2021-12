Calciomercato.com | Inter, in arrivo Onana: Handanovic può partire, colloqui con la Lazio

Il calciomercato sta entrando sempre più nel vivo, con la sessione invernale di gennaio pronta ad aprire le porte a nuove operazioni in corsa. Una di queste, riguarda l’Inter e la questione estremo difensore: a gennaio, i nerazzurri sono pronti a stipulare ufficialmente l’accordo con il portiere Onana, un’operazione che metterà in discussione le gerarchie tra i pali. Dal 2012 a questa parte, il portiere titolare è stato sempre Handanovic, ma con l’arrivo di Onana il suo posto potrebbe essere non più titolare, bensì in panchina. Il capitano dell’Inter deve dunque riflettere sulla propria situazione, se restare in nerazzurro me riserva, o se proseguire la propria carriera altrove. secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il suo agente Fali Ramadani lo avrebbe proposto alla Lazio. L’agente ha buoni rapporti con la Società biancoceleste, e durante un colloquio avvenuto con Tare sguardante Nikola Kalinic, avrebbe avanzato questa richiesta al Ds della Lazio. Sarri è alla ricerca di un nuovo estremo difensore, visti i contratti in scadenza sia di Reina che di Strakosha, con il secondo indiziato principale a lasciare la Capitale.







