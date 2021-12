Calciomercato, Maurizio Sarri chiede Hudson-Odoi del Chelsea

La Lazio, in attesa di piazzare in uscita Vedat Muriqi, pensa ad un colpo per l’attacco di mister Sarri. Secondo Tuttosport una delle prime richieste del tecnico al presidente Lotito sarebbe Callum Hudson-Odoi del Chelsea. Attaccante esterno classe 2000, Sarri lo conosce dalla comune esperienza a Londra e tornerebbe ad allenarlo volentieri nella Capitale. Questa stagione, con la maglia del Chelsea, Hudson-Odoi ha trovato parecchio spazio con 18 presenze totali, 2 gol e 4 assist.

