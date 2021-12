CdS | Immobile, attesa per il tampone: l’attaccante punta il rientro in campo

Natale in quarantena per tutta la famiglia Immobile: l’attaccante è riscontrato positivo al Covid-19, e questo non gli ha permesso di scendere in campo nelle ultime due sfide di campionato. Lui, la moglie e i figli stanno bene, lo dimostrano i balletti, i sorrisi e i regali mostrati dai video condivisi dalla moglie Jessica, ma la speranza è quella di tornare presto negativi. Il bomber della Lazio quest’oggi si sottoporrà ad un nuovo tampone, che potrebbe dargli il via libera o meno per tornare in campo. La prima seduta post festività, è programmata per giovedì 30, data in cui i biancocelesti dei ritroveranno a Formello per iniziare a preparare la prima sfida dell’anno in programma il 6 gennaio contro l’Empoli di Andreazzoli. Immobile non vuole mancare all’appuntamento, e in attesa del risultato del tampone spera in un rapido rientro in campo.

Corriere dello Sport







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: