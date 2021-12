Il Messaggero | Acerbi ad alta fedeltà

Si intravede uno spiraglio di luce nel periodo nero di Acerbi: l’infortunio rimediato contro il Venezia non è grave, si tratta un lieve stiramento. Sembra quasi una consolazione dopo le polemiche scaturite dall’esultanza contro il Genoa. Dopo è stato chiesto scusa via social, ma sembrava forzato e gli ultras Lazio non glielo hanno perdonato, diramando contro di lui un duro comunicato. Non solo, alla vigilia di Natale è stato esposto uno striscione con scritto “Acerbi Vattene” ai cancelli della Curva Nord allo stadio. Il giorno dopo, però, lo stesso difensore è intervenuto a Sky: tra una chiacchierata sugli Europei e l’altra, ha rivelato che avrebbe potuto giocare in Premier e che gli sarebbe piaciuto, ma che il suo 2022 sarà ancora alla Lazio. Lo riporta Il Messaggero.







