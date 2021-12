Il Messaggero | Kurzawa e Cabral i nomi per Sarri. Lazzari e Muriqi verso l’uscita

Il mercato di gennaio è alle porte e alla Lazio servono due ritocchi: un terzino o difensore centrale e un attaccante. Per poterci arrivare, però, servono cessioni e gli indirizzati sembrano Lazzari e Muriqi. Il primo ha offerte da Torino e Bologna: i rossoblù avrebbero offerto circa 8 milioni di euro con prestito e diritto di riscatto obbligatorio a giugno, ma Lotito ne chiede 12-15. Il kosovaro, invece, ha su di lui gli occhi dell’Hull City, pronto a pagarlo 10 milioni, ma a fine stagione. Il suo procuratore sta lavorando per gennaio, sperando di portare qualche offerta dalla Turchia.

Per quanto riguarda le operazioni in entrata, si fa strada il nome di Kurzawa del Psg: l’esterno non sta trovando spazio e ha chiesto la cessione. E’ un nome importante, ma anche un ingaggio importante, oltre i 4 milioni; la società francese pare che sia disposta a partecipare allo stipendio. Per la difesa è tornato di moda Rugani, per l’attacco di nuovo Cabral dello Sporting Lisbona: è stato vicinissimo alla Lazio la scorsa estate, ma poi è stato chiuso per Zaccagni. Si pensa anche a Januzaj della Real Sociedad. Per ciò che concerne i rinnovi si attendono risposte da Luiz Felipe, mentre Strakosha sembra propenso per il no. Lo riporta il Messaggero.







