Covid, Lazio verso la zona gialla: dopo Capodanno possibile cambio di fascia

La variante Omicron continua a destare non poca preoccupazione, visto l’altissimo livello di contagio che si sta abbattendo tanto nel Lazio quanto nel resto delle regioni italiane. Solo nella Capitale, si viaggia ad una media di poco più di 2 mila positivi al giorno, riscontrati in questi giorni di festività. Motivo per cui, dal 3 gennaio 2022 il Lazio potrebbe cambiare fascia diventando da bianca a gialla. È quanto dichiarato pochi giorni fa dall’assessore alla sanità Alessio D’Amato: “Dopo Capodanno potrebbe esserci un cambio di fascia. I nostri tecnici considerano l’effetto feste e cenoni. Quello che è certo è che non può essere penalizzato chi ha mostrato il massimo livello di collaborazione e responsabilità. Con i numeri attuali non mi aspetto che si arrivi alla necessità di un lockdown, ma il virus ci ha insegnato che è imprevedibile. E se ci fossero ulteriori restrizioni, non devono essere generalizzate”. La differenza nel cambio di fascia, consiste principalmente nell’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, ma tale provvedimento è stato già imposto in tutta la Nazione con il nuovo decreto. Ormai obbligatorio anche il super green pass, necessario anche solo per prendere un cafe al bancone di un bar.

Lo riporta RomaToday







