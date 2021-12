Lazio, Zauri sul mercato: “Davanti serve un’alternativa, senza Immobile si sono viste le difficoltà. Si deve intervenire anche per un play”

Si avvicina sempre di più l’inizio del calciomercato invernale, la finestra di gennaio utile per le squadre per ritoccare e rinforzare la propria rosa. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Luciano Zauri, ex difensore biancoceleste: tra i vari temi trattati c’è proprio la Lazio e i rinforzi che servono alla squadra di Sarri nella prossima finestra di mercato: “La squadra ha fatto vedere qualcosa di interessante sul finale. Ora deve capire cosa fare sul mercato: davanti serve un’alternativa diversa da Muriqi. Immobile è dovuto star fermo e si sono viste le difficoltà della Lazio. Deve intervenire anche per un play per poter pensare di fare un campionato sulla falsariga di quello dell’anno scorso”.







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: