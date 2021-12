Stendardo: “Sarri uno dei migliori tecnici italiani, i tifosi della Lazio un valore aggiunto per far crescere ls squadra”

L’ex difensore della Lazio Guglielmo Stendardo, ha commentato il lavoro stagionale di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste, sottolineando come all’allenatore serva tempo per dare l’impronta di gioco che lo caratterizza alla propria squadra.

Queste le sue parole riportate da Il Messaggero:

“Sarri è uno dei migliori tecnici italiani in circolazione, ma occorre dargli del tempo. Roma è piazza difficile ma i tifosi della Lazio sono un valore aggiunto per far crescere la squadra“.







