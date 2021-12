Tour Stadio Olimpico, le date e gli orari durante le feste di Natale

Il tour dello Stadio Olimpico di Roma, asset di Sport e Salute S.p.A., continua anche durante le feste di Natale. Gli ingressi di via dei Gladiatori saranno aperti tutti giorni dalle ore 10:00 alle 18:00, eccezion fatta per il 31 dicembre 2021 e il 1 gennaio 2022 in cui la chiusura è prevista alle 14:00. I visitatori potranno vivere un percorso esperienziale e fortemente emotivo attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative e all’avanguardia. Il tour è interamente bilingue (italiano – inglese), ed è un progetto di nuova generazione realizzato in collaborazione con A.S. Roma S.p.A., S.S. Lazio S.p.A. e la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Un viaggio che parte da un passato glorioso, rappresentato dai più grandi eventi come le Olimpiadi del ‘60, Gli Europei ed i mondiali di Atletica (rispettivamente 1974 e 1987), i mondiali di calcio del ‘90, i successi dell’AS Roma e della SS Lazio e arriva al presente con gli eventi sportivi ed extra che hanno caratterizzato l’ultimo ventennio e il futuro come gli Europei di atletica 2024.

Il percorso prevede la visita dei luoghi finora inaccessibili, come il percorso delle leggende con le maglie dei protagonisti che hanno scritto la storia dell’impianto (Francesco Totti, Giorgio Chinaglia, Usain Bolt, Vasco Rossi e Roger Waters), la mixed zone, gli spogliatoi, la sala trofei, “be a hero”, il campo da gioco e le tribune.

Info: https://www.sportesalute.eu/stadio-olimpico-tour.html





