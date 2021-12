Zamparini ricoverato in terapia intensiva a Udine

Maurizio Zamparini è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia di Udine. L’ex presidente del Palermo era stato portato in ospedale nei giorni scorsi dopo una complicazione improvvisa del suo stato di salute. È stato sottoposto anche a un intervento chirurgico. Le cause non sono legate al Covid, ma la condizione sembra sia delicata. L’ex presidente del Palermo ha compiuto 80 anni lo scorso 9 giugno ed è stato il proprietario del club rosanero dal 21 luglio 2002 al 1º dicembre 2018. Lo riporta Sky.

