Dazn, l’omaggio al 2021 di Immobile: “Campione d’Europa, miglior marcatore della storia biancoceleste…” – VIDEO

Il 2021 sta per giungere alla conclusione, con un nuovo anno si appresta ad avere inizio ed è dunque tempo di bilanci. Questa stagione per Ciro Immobile è stata senz’altro sensazionale: Campione d’Europa con la Nazionale italiana, miglior marcatore della storia della Lazio, questi solo alcuni dei traguardi raggiunti dall’attaccante nel 2021. DAZN ha voluto omaggiare il bomber biancoceleste, ripercorrendo questa sua ultima stagione con un video che racchiude tutti i gol segnati da lui quest’anno: “Campione d’Europa. Miglior marcatore della storia biancoceleste, 13 gol in questo campionato. Che 2021 per Ciro Immobile: guarda tutti i suoi gol in Serie A TIM su DAZN”.

Questo il post celebrativo dela piattaforma, condiviso sui propri canali social:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DAZN Italia (@dazn_it)







