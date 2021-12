Immobile, l’esito dell’ultimo tampone: negativo

Ciro Immobile si è sottoposto a un ulteriore tampone, che ha dato esisto negativo. Una buona notizia per la Lazio che recupera il suo attaccante, fuori nelle ultime due partite del 2021 contro Genoa e Venezia. Il giocatore, per sicurezza, effettuerà un altro tampone prima di riunirsi al gruppo per la ripresa degli allenamenti.

