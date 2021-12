LAZIO WOMEN | L’addio di Adriana Martin: “Un onore indossare questa maglia, porterò con me ricordi incredibili” – FOTO

Adrina Martin lascia ufficialmente la Lazio Women, e lo fa scrivendo una lettera sui social alla gente laziale. Dopo un anno e mezzo tra le file biancocelesti, l’ex capitano dice addio alla squadra di Massimiliano Catini: “Ciao gente laziale. Dopo un anno e mezzo è il momento di dire addio. È stato un onore indossare questa maglia ogni allenamento e ogni partita, e anche portare con orgoglio la fascia di capitano. Ringrazio a la società, alle compagne a ogni staff tecnico e anche a i tifosi che formano la famiglia laziale. Grazie a tutti per il vostro sostegno. Anche da lontano farò sempre il tifo per la squadra e porterò con me tanti ricordi incredibili.”. Queste le parole della calciatrice spagnola, che ora si appresta probabilmente a far ritorno in Spagna, per iniziare una nuova avventura calcistica.

Di seguito il post su Instagram di Adriana Martin:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ADRIANA MARTIN (@10adrianamartin)







