TMW | Sarri ha scelto Kurzawa per la Lazio: trattativa avanzata col PSG, i dettagli

Il prescelto di mister Maurizio Sarri per la corsia sinistra della sua Lazio è Layvin Kurzawa. La formazione biancoceleste, che deve sistemare i parametri dell’indice di liquidità prima di poter chiudere delle operazioni in entrata, dunque con aumento di capitale o più probabilmente con delle cessioni, ha comunque un obiettivo chiaro e fissato: un titolare per l’esterno sinistro. Come riporta Tuttomercatoweb.com, ci sono conferme sul nome del francese in forza al Paris Saint Germain, tanto che le parti si stanno avvicinando: il club francese ha una richiesta poco inferiore ai 4 milioni di euro, con la possibile chiusura a 2,5 milioni. Per Kurzawa sarebbe pronto un contratto di due anni e mezzo.







