WhoScored, stilata la Squadra della stagione di Serie A: presente un giocatore della Lazio | FOTO

Il girone d’andata di Serie A si è concluso, il 6 gennaio 2022, alla ripresa dopo la pausa per le festività natalizie, si riprenderà con la prima giornata di ritorno. Il noto portale WhoScored.com, in base alle prestazioni fin qui, ha stilato la “Squadra della stagione di Serie A 2021/22”. Pubblicata sul proprio profilo ufficiale Twitter, la formazione ha come protagonista un calciatore della Lazio: si tratta di Pedro, attaccante biancoceleste arrivato nell’ultima sessione di calciomercato dalla Roma. Da quando è alla Lazio, lo spagnolo ha collezionato, in 25 presenze tra Serie A ed Europa League, 8 reti, sette in campionato e una in Europa, nella vittoria per 0-3 in casa della Lokomotiv Mosca.

Di seguito la formazione completa:







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: