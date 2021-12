Calciomercato, ag. Rugani: “Non si sono fatti sentire altri club oltre al Napoli negli scorsi anni. Se devo prendere uno come Rugani non posso pagarlo al massimo”

Daniele Rugani è un nome che gira in ottica Lazio già da un po’ di tempo, ma per ora sembra non essere più di una voce. L’agente del calciatore, Davide Torchia, è intervenuto a Radio Marte e ha parlato del suo assistito: “Non credo che si sposti qualcosa in questo mercato, le squadre sono più conservative e meno spendaccione. A parte l’interesse del Napoli degli anni scorsi non si è fatto sentire nessun altro club, se dovesse arrivare la chiamata di Giuntoli risponderò con piacere. Se un club importante ti fa una telefonata, qualsiasi sia la condizione, è giusto parlarne. Lui ha giocato anche in Champions facendo molto bene, è normale che si stia meritando dello spazio. Solo che in questo momento di calciomercato in genere è più facile fare un trasferimento quando la società è predisposta a cederti. Il problema è che se ti vendono poi devono sostituirti e hai un costo. Se devo prendere uno come Rugani, giovane ma non sfruttatissimo, non lo posso pagare al massimo ed è giusto che sia così.”







