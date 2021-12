Covid, FFP2 negli stadi e impianti sciistici, Super green pass per piscine e palestre: i chiarimenti sul nuovo decreto legge

La Gazzetta Ufficiale, ha pubblicato il DL 24.12.2021, n.221, contenente la proroga dello stato d’emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Utilizzo delle mascherine FFP2 negli impianti all’aperto o al chiuso, nelle seggiovie, funivie e cabinovia negli impianti sciistici, super green passo per entrare in piscina e palestre o attività che si svolgono al chiuso. Queste le nuove misure presenti nel decreto legge.

Di seguito il post pubblicato dal profilo ufficiale del Dipartimento per lo Sport:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sport Governo (@sportgoverno)







