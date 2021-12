Covid, la capienza degli stadi torna al 50%

Il Consiglio dei ministri che si è tenuto quest’oggi ha preso alcune decisioni importanti per quanto riguarda il contenimento del Covid-19, considerando in forte aumento delle ultime ore. Solo nella giornata di oggi in tutta Italia si sono contati quasi 100.000 contagi, un numero molto alto che riflette, però, anche l’alto numero dei tamponi.

Tra le decisioni prese vi sono anche quelle inerenti al pubblico nelle varie manifestazioni, sportive e non. Negli stadi, secondo quanto racconta Gazzetta.it, il governo ha deciso per la capienza al 50%. Si tratta dunque di un passo indietro, considerando le scelte degli ultimi mesi inerenti alle riaperture.







