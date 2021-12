Serie A, i migliori portieri del 2021: un biancoceleste nella classifica

Il 2021 è in procinto di terminare e un nuovo anno si appresta ad avere inizio, per questo è tempo di bilanci. Il Corriere dello Sport, ha stilato una classifica dei migliori portieri del 2021 in Serie A basati sula media dei gol subiti e delle presenze. In diciannovesima posizione troviamo il portiere della Lazio Pepe Reina, con 58 reti subite in 35 presenze e una media di 1,66 gol subiti. Ospina, Handanovic e Szczesny occupano le prime tre posizioni con i rispettivi dati: per il primo 19 gol subiti, 26 presenze e una media di 0,73 reti subite, il secondo con 31 reti subite, 42 presenze e 0,74 di media e il terzo con 34 gol subiti, 37 presenze e una media di 0.92 gol subiti. All’ultimo posto di questa special classifica viene occupato da Cordaz, con 62 reti subite, 22 presenze e 2,82 di media.







