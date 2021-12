Atalanta, due positivi al Covid-19 nel gruppo squadra: il comunicato del club

In Serie A il Covid continua a “correre”, e dopo i numerosi casi emersi nei giorni scorsi in molte squadre del campionato, anche nell’Atalanta è stata riscontrata la positività al virus di due tesserati all’interno del gruppo squadra. Ad annunciarlo è stato il club stesso attraverso una nota, in cui si legge: “Atalanta B.C. comunica che due tesserati del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”.







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: