CdS | Ciro si allena, piano extra: ora i tamponi li fa la Lazio

Confermata la negatività di Immobile, lavorerà oggi in gruppo e il 31 pomeriggio da solo. In mattinata screening anche per gli altri biancocelesti: Sarri spera di evitare nuove positività.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Immobile fuori dall’isolamento ma non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della società biancoceleste, solo prove informali. Il giocatore sarà presente il 6 gennaio nella sfida contro l’Empoli. A differenza dei compagni di squadra, che domani si alleneranno solo in mattinata, sarà in campo anche nel pomeriggio per recuperare il tempo perso nelle due settimane di quarantena. Oggi, prima dell’allenamento delle 10.30, i giocatori si sottoporranno a un tampone per verificare l’assenza di positività. Al momento c’è apprensione per i biancocelesti che si sono recati all’estero per le vacanze: Felipe Anderson e Leiva (Brasile), Zaccagni (Dubai), Reina e Luis Alberto (Spagna), Milinkovic e Marusic (Serbia), Muriqi (Turchia). Sarri spera di poter contare sull’intera squadra in vista della prossima sfida di campionato; deve recuperare Immobile e verificare le condizioni di Acerbi e Hysaj, alle prese con problemi muscolari: lesione minima alla coscia sinistra per il Leone e un affaticamento agli adduttori della coscia destra per l’albanese.







