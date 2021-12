FORMELLO | Testa all’Empoli: tanti gli assenti, Immobile regolarmente in campo

La Lazio si prepara a tornare in campo dopo la pausa natalizia. Il prossimo appuntamento è fissato per il 6 gennaio contro l’Empoli, alle 14.30 sul prato dello Stadio Olimpico. Quest’oggi a Formello è dunque iniziato l’avvicinamento alla gara per gli uomini di Sarri, che si articolerà in una doppia seduta, alle 10.30 e alle 15.00. Tanti le assenze: oltre a Francesco Acerbi out per infortunio e Akpa Akpro per l’impegno con la sua nazionale, fuori anche Leiva, Luis Alberto, Luka Romero, Felipe Anderson, Zaccagni e Jony. È tornato invece Ciro Immobile, che dopo un doppio tampone negativo si è allenato regolarmente con i compagni.

All’allenamento Hysaj non ha poi preso parte in gruppo, facendo del lavoro differenziato. Per Radu un problema all’adduttore che lo ha costretto a fermarsi. Il problema è comunque rientrato poco dopo.







