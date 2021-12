Il Messaggero | Lotito: «Bisogna vendere». Ma Lazzari tiene in ostaggio il mercato dei biancocelesti

Braccio di ferro all’orizzonte. Da una parte Lazzari, dall’altra la Lazio.

Come riportato da Il Messaggero, Lotito cerca di trovare una soluzione per fare cassa, sbloccare il mercato e accontentare Sarri. «Come possiamo fare mercato? Semplice, dobbiamo prima vendere e poi possiamo acquistare», ha assicurato il presidente biancoceleste. Lazzari non avrebbe alcuna intenzione di assecondare la volontà della società, nonostante le lusinghe di Torino e Bologna. A Mihajlovic non dispiace per niente l’esterno, con lui potrebbe be dare un’accelerata in più alla sua squadra. Non solo. Dalle parti di Bologna, nelle ultime ore, sta avanzando l’idea di uno scambio per arrivare a Orsolini, giocatore che a Sarri piace parecchio. Ma si tratta sempre di due società che, al momento, hanno il mercato bloccato dall’indice di liquidità.

La Lazio punta a cedere Lazzari e Muriqi. Il suo entourage sta lavorando per portarlo via dalla capitale. L’Hull City è interessato, anche se aveva programmato il suo acquisto per la prossima stagione. Sono le chiavi principali per arrivare a Kurzawa e trovare l’accordo col Psg, sia per il cartellino che per l’ingaggio (anche se c’è pure il decreto crescita). Ma occhio sempre alle uscite di Jony, Escalante e Vavro verso la Liga.







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: