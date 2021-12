Napoli, Osimhen positivo al Covid-19: resta in Nigeria

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, è risultato positivo al Covid–19, in occasione del tampone di controllo prima del rientro in Italia. Il giocatore dunque non tornerà dalla Nigeria e sarà disponibile per le visite di controllo con il club partenopeo non appena sarà negativo. Questo il comunicato del Napoli: “La SSC Napoli Spa comunica che il giocatore Victor James Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l’esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro.

Di conseguenza, le autorità locali hanno disposto l’isolamento del giocatore e il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro in comunità”.





