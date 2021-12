Pulcini: “Ultima visita di idoneità sportiva per Immobile. Last but not least” – FOTO

Dopo la pausa natalizia – trascorsa con il Covid – Ciro Immobile è pronto a scendere in campo con la sua Lazio. L’appuntamento del 6 gennaio contro l’Empoli si avvicina, e la volontà del capitano dei biancoceleste è assolutamente quella di tornare ad aiutare i suoi compagni dopo aver saltato Genoa e Venezia. Il direttore sanitario della Lazio, Ivo Pulcini, attraverso il proprio profilo Twitter, in occasione dell’ultima visita di idoneità sportiva dell’anno del bomber biancoceleste, ha commentato: “Ultima visita d’idoneità sportiva dell’anno. Last but not least”.

Ultima visita d’idoneità sportiva dell’anno. Last but not least pic.twitter.com/BnjAs0qayc — Ivo Pulcini D.M. via CAPOSILE, 6. Direttore Sanita (@IvoPulcini) December 30, 2021







