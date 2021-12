Spezia, altri tre giocatori positivi al Covid-19: la situazione

Dopo Viktor Kovalenko, nello Spezia sono emerse le positività al Covid-19 anche di Rey Manaj, Mbala Nzola e Petko Hristov. I calciatori però non sono gli unici ad aver contratto il virus in casa bianconera: infatti anche un componente dello staff è risultato positivo. Come comunicato dalla società ligure, sono tutti asintomatici, in isolamento e al sicuro, e ovviamente sotto il controllo delle autorità sanitarie. Il rischio è quello di un focolaio all’interno del gruppo squadra, con la prossima giornata del campionato sempre più vicina.