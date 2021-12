CdS | Muriqi tra l’Inghilterra e la Turchia

È tornato a Roma, ma non si sa per quanto. Vedat Muriqi era presente ieri alla ripresa dei lavori a Formello, allenandosi con il resto del gruppo. Il suo futuro però è ancora da decifrare, perché il club sta cercando una soluzione che gli possa consentire di giocare con continuità e rivalutare il suo cartellino. Questo è anche il suo desiderio, perché nella Lazio non è mai riuscito a mostrare la sua versione da “Pirata”, che aveva fatto innamorare i tifosi del Fenerbahce. Come Acun Ilicali, imprenditore televisivo turco che sta chiudendo per l’acquisto dell’Hull City, club di Championship. Lui Muriqi lo conosce bene e lo stima. E vorrebbe renderlo il suo colpo del mercato di gennaio nel caso in cui dovesse ottenere la carica di presidente dei Tigers. Tra i due ci sono stati già contatti informali. Anche lo stesso Fenerbahce vorrebbe da tempo riportare a Istanbul l’attaccante kosovaro. La Lazio aspetta solo che arrivi l’offerta giusta, anche un prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni, in modo da ricavare buona parte della cifra investita un anno e mezzo fa. Tra i nomi in uscita c’è anche Lazzari, per il quale è stato smentito l’interesse del Bologna e resta complicato ipotizzare una cessione al Torino di Cairo. Troveranno una nuova sistemazione in Spagna molto probabilmente Escalante e Vavro: il primo sondato da Alaves e Cadice (anche su Jony), mentre il secondo da Huesca e Real Valladolid. Corriere dello Sport.







