CdS | Sarri nel futuro sogna Emerson per la nuova Lazio

Le urgenze di gennaio, i sogni per giugno. Sarri aspetta rinforzi a sinistra, vale per l’immediato e per il futuro. Se non arriverà un mancino subito, in estate chiederà a Lotito e Tare di fare un tentativo per Emerson Palmieri del Chelsea, oggi in prestito al Lione. I francesi hanno un diritto di riscatto esercitabile a fine stagione. A Sarri piace Emerson, l’ha conosciuto al Chelsea, quell’anno giocò poco. Il giocatore, parlando di Sarri, ha sempre speso parole dolci. Il Lione gli garantisce un ingaggio da 2.5 milioni, i parametri non sono bassi. Un acquisto del genere a gennaio non è ipotizzabile. Tra tutti i nomi sembra che a Sarri piaccia solo Reinildo del Lille, in scadenza a giugno. Si era pensato anche a Kurzawa del Psg, guadagna 5 milioni e ha ricevuto un’offerta dal Newcastle. Sarri ha fatto sapere di gradire altri obiettivi. Per la difesa è stato valutato anche Nicolò Casale del Verona. Il suo manager Mario Giuffredi ha chiuso ogni possibilità di partenza a gennaio: “Finirà la stagione all’Hellas, poi a fine campionato si vedrà”. In attacco Sarri preferisce un giocatore diverso rispetto a Zaza del Torino, Lasagna e Kalinic del Verona. Chissà dove andrà a pescarlo il ds Tare. Sta provando a vedere Lazzari e Muriqi, sono i giocatori che possono liberare due posti e con le loro partenze sbloccare i blocchi. Corriere dello Sport.







