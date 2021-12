EUROAVVERSARIA | Il 2021 del Porto si chiude con una vittoria: finisce 3-1 il big match contro il Benfica

Mentre il campionato di Serie A è in pausa per le festività Natalizie, da pochi minuti si è chiuso il 2021 della Primeira Liga portoghese. Nell’ultima gara della 16° giornata di campionato era in programma un big match: Porto-Benfica.

Come la Lazio lo scorso 22 dicembre ha chiuso l’anno con una vittoria per 3-1, in casa del Venezia, anche il Porto, prossimo avversario della Lazio nei Play-Off di Europa League, ha terminato il 2021 con una vittoria per 3-1. Dopo il doppio vantaggio nel primo tempo, con i gol in tre minuti di Fabio Vieira (34°) e Pepe (37°), nella ripresa gli ospiti hanno subito accorciato le distanze con Yaremchuk ma, dopo appena tre minuti, sono rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione per doppio giallo di Andre Almeida e, al 68°, Taremi chiude la gara sul 3-1 per la squadra dell’ex biancoceleste Sérgio Conceição. Porto che risponde così alla vittoria dello Sporting Lisbona, tornando in coppia in vetta alla classifica con 44 punti dopo 16 giornate. Distante sette lunghezze il Benfica al terzo posto.







