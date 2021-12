Inter, tre calciatori sono risultati positivi al Covid-19: il comunicato del club nerazzurro

Continua ad aumentare la lista dei calciatori di Serie A positivi al Covid-19. Questa mattina, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, l’Inter ha annunciato la positività al Coronavirus di tre calciatori: si tratta di Edin Dzeko, Alex Cordaz e Martin Satriano. Tutti e tre sono già in isolamento nelle proprio abitazioni. Di seguito il comunicato del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica che Alex Cordaz, Edin Dzeko e Martin Satrianosono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati ad Appiano Gentile nella giornata di ieri. I tre nerazzurri sono già in isolamento presso le proprie abitazioni e seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario”.







