Juventus, Chiellini positivo al Covid: l’annuncio del club

La Juventus ha annunciato che, nell’ultimo giro di tamponi, Giorgio Chiellini è risultato positivo al Covid. “Juventus Football Club comunica che, nel corso delle procedure di screening odierne cui è stato sottoposto per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Giorgio Chiellini. Il giocatore sta già osservando le norme previste ed è stato posto in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore” si legge nel comunicato della Juventus. Il giocatore era stato a contatto con un positivo e si era messo in isolamento qualche giorno fa.







