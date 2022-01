Lazio Women, le novità biancocelesti in attacco e a centrocampo. In difesa…

Per affrontare il girone di ritorno nel migliore dei modi, la Lazio Women ha acquistato delle nuove giocatrici per rendere la rosa più competitiva. Dopo l’addio di Adriana Martin, nella squadra biancoceleste sono arrivate delle nuove calciatrici per migliorare le caratteristiche del reparto offensivo.

ATTACCO. I primi di dicembre Ogonna Chukwudi è stata scelta per rinforzare l’attacco di mister Catini: la giocatrice ha maturato una lunga esperienza con la Nazionale, ha giocato con la Nigeria nella Coppa del Mondo femminile FIFA 2007 in Cina e Coppa del Mondo FIFA 2011 in Germania. La nigeriana naturalizzata svedese arriva dal CFF Madrid della Primera División Femenina de España. La seconda attaccante è Johanne Fridlund classe ’96 proveniente dal Kolbotn, Serie A norvegese. A soli 18 anni ha esordito nella massima serie norvegese e nel 2017 è arrivata in finale Kvinne NM Cupen – Coppa di Lega Norvegese proprio con il Vålerenga. E’ in grado di di ricoprire tutti e tre i ruoli dell’attacco, è dotata di un ottimo dribbling e di un gran tiro. Ha firmato con un contratto fino al 30 giugno 2023.

CENTROCAMPO. Il terzo acquisto biancoceleste è Giulia Ferrandi, centrocampista classe ’92 proveniente dal Pomigliano, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Ha militato in altre squadre nel campionato italiano tra cui Atalanta e Brescia, con cui ha vinto una Coppa Italia. Ha giocato in Inghilterra con West Ham e Watford per poi tornare in Italia, dove ha vinto il campionato e la Coppa Italia con la maglia della Fiorentina.

DIFESA. La Lazio Women è la squadra con più gol subiti nel girone di Serie A femminile: le biancocelesti hanno subito ben 36 reti nelle prime undici giornate, ma nella differenza reti sono precedute solamente dal Verona (lo scarto è di un gol). Considerando i dati, qualche acquisto nel reparto difensivo potrebbe essere necessario ai fini della salvezza.







