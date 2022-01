Calciomercato Lazio, contatti per Kepa: la situazione rimane bloccata a causa di Mendy

Per la porta la Lazio, sin da quando Sarri è diventato il nuovo tecnico, ha puntato Kepa. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà il problema principale, però, è stato il fatto che il rimo portiere dei blues Mendy avrebbe probabilmente avuto a che fare con la Coppa D’Africa, motivo per cui Kepa sarebbe tornato utile a gennaio. Rimane, tuttavia, una porta aperta per il futuro.





