CdS| Luiz Felipe sul filo tra rinnovo e addio

Sarà un gennaio di svolta quello che ha a che fare con la situazione Luiz Felipe, calda già da alcune settimane e in procinto di scoppiare definitivamente. Il difensore può rientrare nei piani della nazionale di Mancini, Lotito vuole il suo rinnovo e Sarri spera di non perderlo. Può essere uno dei fulcri della nuova Lazio che sta nascendo all’ombra del comandante. La trattativa sul suo prolungamento di contratto va avanti da mesi e nelle ultime ore è entrata nel vivo. I rapporti tra le parti sono ottimi, ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta. Ma ora una decisione: dentro o fuori. Una riunione è prevista tra il 6 e il 10, non appena Lotito avrà fatto rientro in sede. Nessuno si sbilancia, ma venderlo non avrebbe senso, considerando quelli che sono i piani sul mercato. 24 anni e un rendimento in crescita costante. Si rischia un De Vrij bis, anche se la storia è ben diversa. Il difensore brasiliano chiede un imponente aumento dello stipendio, considerando gli attuali 650 mila che percepisce, cifra bassa per il suo livello. La richiesta si avvinerebbe almeno a quella del suo compagno di reparto Francesco Acerbi. Alternative? Inzaghi lo stima ma l’Inter si muoverebbe solo a giugno a contratto scaduto per poterlo prendere a parametro 0. Il Milan è in cerca di altri difensori. Per lui si pensa a richieste dall’estero. Presto si saprà se Lotito riuscirà ad accontentarlo. La Lazio ha bisogno di vendere per l’indice di liquidità, ma il principale indiziato a lasciare Roma sarebbe Lazzari. Nel frattempo per lui potrebbe arrivare anche la svolta in Nazionale. Mancini ci starebbe pensando seriamente, considerando che dietro a Bonucci, Chiellini e Acerbi c’è solo Bastoni. Il rendimento di Luiz Felipe potrebbe convincere il ct italiano a puntare su di lui. Il difensore ha già dato disponibilità alla FIGC, che già aveva provato a coinvolgerlo nel 2019. Il rinnovo con la Lazio potrebbe diventare una chiave anche sotto questo punto di vista. Lo racconta Il Corriere dello Sport.





