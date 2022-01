Cds| Zaccagni freme a Dubai, Luis Alberto pronto

Zaccagni è ancora bloccato a Dubai. La Lazio non ha fatto comunicazioni, ma il motivo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è legato al Covid. Nessuna voce è stata smentita. Nella ripresa degli allenamenti Zaccagni era assente, probabilmente in isolamento a Dubai. Ma non si sa se per una presunta positività o un periodo normale di isolamento. In casa Lazio si rimane comunque ottimisti e si pensa che possa fare rientro a Roma a breve. Non è da considerare, dunque, out con l’Empoli nonostante di condizione possa trovarsi indietro.

A non essere presente alla ripresa era anche il mago Luis Alberto. Anche nel suo caso si è pensato al Covid come causa principale, ma non tanto a livello di positività quanto di isolamento. Tuttavia sembra che il centrocampista spagnolo possa rientrare a disposizione a breve. Infatti l’ottimismo in casa Lazio è stato accompagnato ieri da un messaggio social del mago che non lascia dubbi. “Ormai manca poco per tornare ad accarezzarti, caro pallone” ha scritto in una storia su Instagram. Possibile che si unisca alla squadra già nelle prossime sedute.

Il capitolo centrocampisti continua con Akpa-Akpro che non si è allenato alla ripresa data la sua convocazione in Coppa D’Africa. Il giocatore, che negli ultimi mesi ha perso posizioni nelle gerarchie di Sarri, non sarà a disposizione nelle prossime settimane proprio per questo motivo. Per lui si cerca una sistemazione sul mercato, se non a gennaio sicuramente in estate. La sua partecipazione alla competizione africana potrebbe tuttavia bloccare ogni possibile trattattiva.





