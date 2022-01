FORMELLO | Seconda seduta di giornata all’insegna della tattica. Assenti Strakosha ed Escalante

Si torna in campo. Dopo la seduta mattutina che ha aperto il 2022, la Lazio si è ritrovata al Centro Sportivo di Formello anche questo pomeriggio, vista la doppia seduta in programma per oggi.

L’allenamento è iniziato con l’attivazione incentrata su circuiti tecnici, per poi proseguire con una ampia sessione di prove tattiche. La squadra di Sarri continua a preparare il ritorno in campo, fissato per giovedì 6 gennaio 2022 quando, allo Stadio Olimpico di Roma, arriverà l’Empoli per la prima giornata di ritorno di Serie A. Per concludere consueta partitella finale, quest’oggi con l’aggiunta delle sponde.

Durante le prove tattiche ha lasciato il campo Toma Basic, saltando anche la partitella finale. Il lavoro sul campo lo ha proseguito Ferro, centrocampista della Primavera aggregato alla Prima Squadra. Insieme a lui hanno lavorato con i biancocelesti anche Troise e Mancino. Mentre questa mattina alla lunga lista degli assenti si è aggiunto Gonzalo Escalante, che non ha lavorato neanche questo pomeriggio, nella seconda seduta di giornata era assente anche Thomas Strakosha. I due si aggiungono quinti ad Acerbi, Akpa Akpro, Luis Alberto, Zaccagni, Luka Romero e Jony.







