La Stampa | Effetto covid: la Serie A non si ferma, ma se c’è rischio focolaio la partita non si gioca

Sono oltre i 50 i tesserati (calciatori o membri dello staff) in isolamento causa Covid e sono solo tre le società non toccate dal virus per ora (Lazio, Milan, Udinese). La Serie A ripartirà giovedì 6 gennaio, con la capienza degli stadi tornata al 50% e avrà gli occhi addosso delle Asl territoriali di tutto il paese, visto che sono loro a decidere le sorti delle partite. Il campionato per ora non si ferma, significherebbe stravolgere un calendario già pieno e con una gara (Udinese-Salernitana) ancora da recuperare. Oggi intanto si deciderà se confermare o meno la sfida tra Juve e Inter per aggiudicarsi la Supercoppa Italiana il 12 gennaio, perché sia nerazzurri che bianconeri hanno chiesto il rinvio.

