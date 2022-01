Zaccagni è tornato a casa? L’indizio social della Nasti – FOTO

Sono ancora momenti di incertezza per quanto riguarda il rientro di Mattia Zaccagni. Poco e nulla si sa sul suo rientro in campo. A Formello ancora non si è visto e, al momento, non ci sarebbe una data inerente al suo ritorno. Tuttavia delle storie pubblicate da Chiara Nasti, la sua ragazza, sembrerebbe che almeno lei sia tornata a casa. Per associazione, anche il giocatore della Lazio potrebbe aver fatto ritorno a Roma, il tutto in attesa di novità circa il suo rientro a in campo. L’indizio? Il fatto che le pareti sembrerebbero essere quelle di casa di Zaccagni, oltre al simbolo di casa utilizzato sotto.







