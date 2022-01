Calciomercato Lazio, Lukaku verso il Vicenza

Jordan Lukaku è tra i giocatori destinati a essere venduti in quanto in esubero. Non è infatti mai stato preso in considerazione nel nuovo progetto targato Sarri e, considerando il contratto in scadenza il prossimo giugno, i tempi sono stretti per tentare di piazzarlo. Secondo quanto riportato da Today il terzino sinistro della Lazio sarebbe vicino a vestire la maglia del Vicenza. Il ds Federico Balzaretti lavora da un mese a questo colpo per poter rinforzare la rosa di Brocchi e puntare così alla salvezza in Serie B. Il Vicenza inoltre potrebbe garantirsi anche le prestazioni di Lombardi, anche lui ai margini del progetto.





