CorSera | Escalante, Vavro e Jony: la Lazio comincia a cedere

Il primo andrà all’Alaves. Luiz Felipe vicinissimo al rinnovo.

Come riportato dal Corriere della Sera, Escalante sta per andare all’Alaves, l’operazione sarà chiusa nelle prossime ore, si tratta di un prestito con diritto di riscatto che la società spagnola potrà esercitare alla fine della stagione.

Per sbloccare l’indice di liquidità la società biancoceleste sta lavorando anche su altri giocatori: Vavro e Jony, il cui ritorno in Spagna potrebbe però essere fermato da un contenzioso legato al suo addio al Malaga. Restano poi due cessioni ancora da definire, quella di Muriqi e Lazzari. L’attaccante kosovaro interessa a tre società (Galatasaray, Fenerbahce, Hull City); discorso più complicato per il terzino corteggiato da alcuni club di Serie A, ma il suo addio potrebbe essere rimandato a giugno.

Nel mentre si attende il rinnovo di Sarri fino al 2025, l’accordo è già fatto ma manca la firma.

Un altro accordo non ancora chiuso è quello di Luiz Felipe. Il difensore brasiliano è seguito da club importanti (come il Barcellona), ma la Lazio ha fiducia: l’accordo sulla parola è quasi raggiunto e il giocatore sembra convinto di continuare il suo percorso in biancoceleste. Serve solo la firma.







