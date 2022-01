FORMELLO – Zaccagni e Luis Alberto regolarmente in campo

La Lazio torna in campo a Formello puntando la gara contro l’Empoli, in programma il giorno dell’Epifania alle 14:30. Tornano regolarmente in campo Luis Alberto e Zaccagni dopo l’assenza nella ripresa e negli ultimi giorni. I due a fine allenamento si sono staccati dal resto del gruppo per rimanere a fare degli esercizi atletici per recuperare il lavoro atletico perso. Ancora assenti Acerbi, Akpa Akpro, Escalante, Romero e Jony. A questi si è aggiunto oggi anche Basic.





