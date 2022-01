GdS | Si apre il mercato: Reinildo per la difesa e Burkardt in attacco

Gli interessi per la Lazio continuano ad essere due: il terzino sinistro e il vice Immobile. Per il secondo c’è sempre la questione cessione di Vedat Muriqi, senza quest’ultima non si può operare in entrata. Come pista per il ruolo di punta salgono le quotazioni per il giovane tedesco Burkardt (Mainz). Sul kosovaro si era aperta la pista Hull City, si attendono novità nei prossimi giorni. Come terzino sinistro c’è in pole il mozambicano Reinildo del Lilla. Intanto è a un passo la cessione di Gonzalo Escalante in prestito all’Alaves. Lo riporta la GazzettadelloSport.





Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: