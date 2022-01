Sassuolo, due casi di positività al Covid-19

Il Sassuolo ha recentemente annunciato due nuovi casi di positività: si tratta di un calciatore e di un membro dello staff. Questi si vanno ad aggiungere alle recenti positività in casa Roma e Milan.

“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai controlli effettuati sono stati riscontrati due nuovi casi di positività al COVID-19 nella Prima Squadra: un calciatore e un membro dello staff. I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono stati prontamente posti in isolamento domiciliare. La Società continua a seguire l’iter previsto dal protocollo FIGC ed è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento” il comunicato ufficiale dei neroverdi.





