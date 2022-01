TMW | La Lazio inizia il mercato con una cessione: Escalante all’Alaves. E oggi torna Luis Alberto

Prestito con diritto di riscatto a poco più di due milioni di euro. Ecco la formula del trasferimento di Gonzalo Escalante dalla Lazio all’Alaves, terzultimo in Liga a pari punti con l’Elche. Il centrocampista argentino, arrivato a parametro zero nell’estate del 2020 dall’Eibar, aveva molto mercato in terra iberica (anche Valencia, Elche e Cadice erano interessati), alla fine l’ha spuntata l’Alaves: la trattativa è chiusa, a breve l’ufficialità. Escalante (ieri assente) non è riuscito a convincere Inzaghi e Sarri, che al contrario del suo predecessore non gli ha mai dato spazio: solo 8 minuti, all’esordio ad agosto contro l’Empoli, prima di retrocederlo nelle gerarchie dietro a Cataldi e Leiva. Se sarà riscattato, la Lazio farà una plusvalenza: per adesso, risparmia metà del suo ingaggio annuo di 1,4 milioni.

Si apre con questa cessione il mercato della Lazio, che parallelamente lavora sul campo in vista del doppio impegno Empoli e Inter. Ieri doppia seduta a Formello, dove oggi si rivedrà Luis Alberto, che non si è mai allenato con la squadra dopo Natale. Il motivo? Era rimasto in isolamento per un contatto con un positivo. Lo spagnolo però sta bene ed è atteso nelle prossime ore nel centro sportivo biancoceleste.

