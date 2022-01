CdS | Appuntamento tra Sarri e Lotito per il rinnovo

La firma del rinnovo arriverà, anche se in ritardo rispetto a quando ci si aspettava. Come riporta il Corriere dello Sport, mister Sarri sta aspettando il rientro di Lotito da Cortina d’Ampezzo, che dovrebbe tornare tra il 5 e il 6 gennaio. Dopo la partita con l’Empoli, dovrebbe avvenire l’incontro in cui si parlerà anche di mercato. L’ufficialità potrebbe avvenire prima del compleanno della Lazio, il 9 gennaio.







