CdS | Lazio, il nodo Muriqi frena la caccia all’attaccante

La Lazio è alla ricerca di un vice-Immobile, anche il tecnico è stato chiaro. I 19 milioni spesi per il kosovaro, come riporta il Corriere dello Sport, sono un ostacolo: l’Hull City chiede solo il prestito, ma i capitolini devono vederlo con obbligo di riscatto. Il giocatore si sta allenando e ci sarà all’Olimpico contro l’Empoli, al momento non c’è aria di addio. Per diversi mesi è stato messo in preventivo il suo rientro in Turchia, ma non sono arrivate conferme. L’aspetto da prendere in considerazione è che non avendo ancora trascorso due anni in Italia, soprattutto se la Lazio dovesse cederlo in prestito, gli effetti fiscali del Decreto Crescita costringerebbero Lotito a metterci dei soldi se l’attaccante dovesse trasferirsi all’estero; un motivo in più per pensare solo a formule definitive.







