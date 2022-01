CdS | Sarri-Lotito, ora ci siamo: vertice per la nuova Lazio

Era nell’aria un incontro tra il presidente Lotito e mister Sarri, per mettere nero su bianco il rinnovo di contratto e pianificare il mercato. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo la partita casalinga di giovedì contro l’Empoli, la dirigenza biancoceleste ed il tecnico si ritroveranno. La riunione è prevista al rientro del patron da Cortina: sul tavolo le manovre di mercato, il rinnovo di Luiz Felipe e dello stesso tecnico. L’allenatore ha chiesto due rinforzi: servono cessioni importanti per risollevare l’indice di liquidità e operare in entrata. I nomi devono essere garanzie e non scommesse, altrimenti si resta con la rosa attuale. Sarri, dando per certa la conferma di Luiz Felipe, ha chiesto per gennaio un terzino di piede sinistro ed un attaccante che possa sostituire Immobile o muoversi da esterno d’attacco: spunta il nome di Barkardt, stellina tedesca del Mainz e dell’Under 21.







